«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Счет в матче впервые открыл защитник гостей Антон Сизов в первом периоде. В середине игрового отрезка шайбу забросил Крис Тирни, а затем отличились игроки «Динамо» Сергей Калинин и Максим Мальцев.
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