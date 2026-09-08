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Регионы России

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«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов

«Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Счет в матче впервые открыл защитник гостей Антон Сизов в первом периоде. В середине игрового отрезка шайбу забросил Крис Тирни, а затем отличились игроки «Динамо» Сергей Калинин и Максим Мальцев.

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