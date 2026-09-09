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Победители акции #ВыбираемВместе часто обменивают баллы на скидки в аптеках

Победители акции #ВыбираемВместе часто обменивают баллы на скидки в аптеках

За голосование на выборах можно получить до 50 тысяч балловВ Москве в 11-й раз пройдет акция #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».

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