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Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Москвичи выберут название для Северного дублера Кутузовского проспекта На своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города выбрать имя для новой вылетной магистрали, которая получит название Северный дублер Кутузовского проспекта.

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