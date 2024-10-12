Депутат бундестага заявил, что ВС ФРГ не хватает 35 тыс. солдат и офицеров

Вооруженным силам Германии не хватает 35 тыс. солдат и офицеров. Об этом редакционному объединению RND заявил председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер из Свободной демократической партии Германии (СвДП).
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