Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Клоунада кадыровская продолжается. Просто позор и ужас.Адам Кадыров пров...
  • Evgeni Velesik
    Это скоро россиянам надо будет обращаться к омбудсмену по защите прав от азиатов?Омбудсмен Таджики...
  • Анфиса Иванова
    Нууууу...., похоже, что студентка ещё та оказалась...  Не выдержал не преподаватель, а мужик...!В Хабаровске преп...

Депутат бундестага заявил, что ВС ФРГ не хватает 35 тыс. солдат и офицеров

Депутат бундестага заявил, что ВС ФРГ не хватает 35 тыс. солдат и офицеров

Вооруженным силам Германии не хватает 35 тыс. солдат и офицеров. Об этом редакционному объединению RND заявил председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер из Свободной демократической партии Германии (СвДП).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх