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Овчинский сообщил, что на Селигерской улице построили дом по реновации

Овчинский сообщил, что на Селигерской улице построили дом по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в САО завершено строительство нового дома по программе реновации .

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