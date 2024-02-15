Уроженка Барнаула попала на обложку журнала, посвященного Олимпиаде в Париже

Варфоломеева является шестикратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы по художественной гимнастике Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, в данный момент представляющая Германию, попала на обложку журнала, посвященного Олимпийским играм в Париже.
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