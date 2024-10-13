Затяжная ближневосточная война

По прошествии двух недель с момента официального объявления Израилем о начале осуществления ограниченных рейдов на территорию Ливана стало очевидно, что ЦАХАЛ столкнулся с хорошо организованным сопротивлением боевиков «Хезболлы», которое не смогли сломить наносившиеся ранее удары с воздуха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии