Корешков: поражение от Топурии не поставит крест на карьере Волкановски в UFC

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал поражение австралийского бойца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на 298-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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