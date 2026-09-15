Гатиятулин о перестановках в сочетаниях: «Никакая тренировка не заменит матч»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал «Чемпионату» игру форварда Егора Соколова, который отличился заброшенной шайбой, и объяснил, чем вызваны постоянные перестановки в сочетаниях команды.
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