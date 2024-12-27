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Слабосоленая, красная, домашняя. Как засолить горбушу или кету

Слабосоленая, красная, домашняя. Как засолить горбушу или кету

Слабосоленая красная рыба к блинам — сочетание просто идеальное. Особенно если рыба — своего посола, со слезой, нежная, слабосоленая.

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Комментарии
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Виктор Коряцкий
Хоть один адекватный рецепт. Соленость рыбы, а так же и сала зависит от времени нахождения в рассоле, но рассол должен быть крепким, иначе если соли недостаточно рыба да и сало протухнет и будет вонючка. Про сахар не знаю, обычно его добавляют в маринад, чтобы уксус нивелировать, но это другая история. И да Мурманская рыбка да и икра самая правильная, однажды пришлось попробовать, после этого на другие не могу смотреть, все другие с душком.
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