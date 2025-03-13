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Спички - не игрушка

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Топай, топай. ВСУ приходится уходить из Суджи пешком, а не на Bredley

Топай, топай. ВСУ приходится уходить из Суджи пешком, а не на Bredley

Аргументы и факты – aif.ru Топай, топай. Потерпев сокрушительное поражение в Судже, чему способствовала уникальная операция российских войск, которые проникли в тыл противника на 15 километров по трубопроводу, ВСУ откровенно ударились в бегство.

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