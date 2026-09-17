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Царьград

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Saba: В результате авиаударов Саудовской Аравии погибли три подростка

Saba: В результате авиаударов Саудовской Аравии погибли три подростка

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли авиаудары по провинции Таиз в Йемене. Согласно данным агентства Saba, три подростка погибли, несколько жителей ранены, разрушены дома.

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