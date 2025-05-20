Европейские чиновники назвали разговор Путина и Трампа стал крупной победой российского лидера

Беседа состоялась 19 мая Европейские чиновники охарактеризовали телефонный разговор, который состоялся накануне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, как крупную победу для Москвы.
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