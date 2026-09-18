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Аргументы недели

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Суд взыскал с каменщика Барановского более 26 млн рублей в пользу Киркорова

Суд взыскал с каменщика Барановского более 26 млн рублей в пользу Киркорова

Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Барановскому, который выполнял работы по изготовлению и монтажу изделий из натурального камня в квартире артиста.

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