«Россия была готова сделать “стоп”». Реакции на слова Арахамии о срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что весной 2022 года британский экс-премьер Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от заключения мира с Россией и необходимости продолжать боевые действия.