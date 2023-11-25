«Россия была готова сделать “стоп”». Реакции на слова Арахамии о срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что весной 2022 года британский экс-премьер Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от заключения мира с Россией и необходимости продолжать боевые действия.
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