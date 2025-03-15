Бойцу СВО из Альметьевска вручили медаль ордена «За заслуги перед РТ»

Младший лейтенант Айдар Сайфутдинов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», которую ему вручил Заместитель премьер-министра РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.
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