Маске рад: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Для встречи Нового года «в образе» взрослые чаще всего приобретали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, тогда как для детских утренников скупали наряды Маши из мультфильма «Маша и Медведь», снежинок, Гарри Поттера и Щелкунчика, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов.
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