Маске рад: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Для встречи Нового года «в образе» взрослые чаще всего приобретали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, тогда как для детских утренников скупали наряды Маши из мультфильма «Маша и Медведь», снежинок, Гарри Поттера и Щелкунчика, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов.