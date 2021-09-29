Расклад на матчи Лиги чемпионов 29.09.2021

29 сентября 2021 года «Бавария» примет на своем поле киевское «Динамо» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
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