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Расклад на матчи Лиги чемпионов 29.09.2021

Расклад на матчи Лиги чемпионов 29.09.2021

29 сентября 2021 года «Бавария» примет на своем поле киевское «Динамо» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Лена Мисько
«Ювентус» ужасно начал сезон, одержав первую победу в чемпионате Италии только в шестом туре — в минувшую субботу. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧 «Челси», напротив, хорошо стартовал, но в минувшем туре проиграл впервые в сезоне. 🔥 В Лиге чемпионов обе команды набрали в первом туре по три очка и — практически очевидно — будут бороться за первое место в группе.
Лена Мисько
Семак: «Отсутствие побед в Лиге чемпионов не давит на Зенит» Отсутствие побед в ЛЧ не давит на команду. А результаты говорят о том, что нам нужно больше работать. К «Челси» подготовка шла по другому сценарию. Сейчас мы должны больше контролировать мяч и больше атаковать. Кто завтра окажется лучше готов, у того и будет преимущество. Уверен, что «Мальме» тоже хочет показать свою лучшую игру. Как обойти «Мальме» в группе? Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» — фавориты. А набранные очки — надеюсь, они будут.
Лена Мисько
[Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё)] Мальме будет играть в смелый футбол Пресс-конференции от тренеров перед матчами часто лишь формальность, на которой ничего не получается подметить. Обычно журналисты задают традиционные вопросы про ожидания, а тренеры отвечают заученными словами. Даже если Йон-Даль Томассон ничем не отличается от своих коллег, его ответ на вопрос про борьбу за третье место в группе с Зенитом привлёк мое внимание. Обычно на такой вопрос отвечают что-то вроде «постараемся». Но Томассон вообще ушёл от этого «третьего места». «Игры в Лиге чемпионов – это бонус. Мы хотим развить свой стиль футбола. Как клуб, хотим развиваться, посмотреть другие команды и научиться играть, выступая в Лиге чемпионов», — сказал Томассон. Это же совсем другое мышление. Ему плевать на результат. Он хочет научить футболистов играть смело. Желание учиться вообще редко можно встретить, особенно у моего поколения и более старших. Учишься? Ну и дурак. Жизнь научит. Это всё-таки плохой подход. Но про то, чтобы чему-то учить футболистов, в России я слышал пока только от Федотова, который учит, например, игроков подсказывать друг другу и вместе читать игру. Надеюсь, что в будущем такого будет больше. Мне, кстати, нравится, что Карпин говорит о желании ставить смелый футбол. Не нравится только очевидное противопоставление игре Черчесова, которая не так сильно и отличалась. Да и честно говоря, я пока не вижу, чтобы Карпин действительно ставил смелый футбол. И тогда об этом самом футболе могут сложиться неверные впечатления. Интересно, какие впечатления оставит завтра ничего не боящийся Мальме. Боюсь, что Зениту будет совсем непросто, как и всегда с так называемыми андердогами.
Лена Мисько
🔥 Вчерашний вечер в Лиге Чемпионов – просто кайф! Сегодня будет еще лучше. Обязательно смотри нашу мультитрансляцию на matchpremier.ru
Лена Мисько
Томас Тухель: «Челси» не фаворит в этой ЛЧ. На нас возложены слишком высокие ожидания» Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о перспективах его команды в Лиге чемпионов. «Наверное, на нас возложены слишком высокие ожидания. В прошлом году у нас была роль андердога, и мы играли лучше с каждой игрой. Сейчас нас считают реальными претендентами на победу. Сейчас быть фаворитами легче. У нас есть опыт, что очень важно, и соперники мотивированы, когда играют с нами. Мы не фавориты в этом розыгрыше», – сказал Тухель.
Лена Мисько
«МЮ» буксует - проиграл «Астон Вилле» в последнем туре, до этого получил от «Янг Бойз» в ЛЧ ну и на закуску вылетел из Кубка Лиги. Ситуация могла быть ещё интереснее, если бы не Давид де Хеа. Последние три года у испанца был серьёзный спад - особенно это бросалось в глаза на фоне сумасшедшей игры де Хеа при Моуринью. Но сейчас Давид будто перезагрузился. Самый яркий момент - спасённая для «МЮ» победа над «Вест Хэмом», когда де Хеа взял удар Ноубла с пенальти. И это не единственная история, на которую стоит обратить внимание. https://www.championat.com/football/article-4468521-kak-vratar-manchester-yunajted-david-de-hea-igraet-v-apl-v-sezone-2021-2022-kakoe-vliyanie-okazal-aleks-fergyuson.html Championat Де Хеа снова хорош. Сейчас это один из лучших вратарей АПЛ Небольшая история ренессанса, в котором поучаствовал даже Фергюсон.
Лена Мисько
🛑 Уан-Биссака дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за удаление в игре с «Янг Бойз» Уан-Биссака получил прямую красную карточку от арбитра Франсуа Летексье за грубый фол на Кристофере Мартинсе Перейре на 35-й минуте. Таким образом, защитник не поможет «МЮ» в сегодняшнем матче 2-го тура групповой стадии против «Вильярреала», а также в игре с «Аталантой» 20 октября.
Лена Мисько
Канте сдал положительный тест на ковид.
Лена Мисько
«Аталанта» бьется с «Янг Бойз», который обыграл «МЮ» в прошлом туре. Миранчук пока в запасе – ждём выхода Алексея на Матч! Футбол 1 🙌
Лена Мисько
Аталанта открыла счёт, но ВАР отменил
Лена Мисько
теперь чисто 1:0 - Пессина!
Лена Мисько
Аталанта никак второй не забьет ... транжирят и транжирят ну и вратарь гостей тащит отлично
Лена Мисько
всё.. закончили упражнение, скучновато было, я большего ожидала
Лена Мисько
Составы на матч "Ювентус" — "Челси"
Лена Мисько
Лена Мисько
Составы на матч "Манчестер Юнайтед" — "Вильярреал"
Лена Мисько
Лена Мисько
Составы на матч "Бенфика" — "Барселона"
Лена Мисько
Лена Мисько
«Барса» уже пропустила – «Бенфика» повела в матче против каталонцев на третьей минуте 😳 Дарвин Нуньес отправил мяч в ворота, а фанатов соперника – в грустные размышления о будущем 😬
Алевтина Трофимова
3:0 там уже! Какому монстру мы проиграли
Лена Мисько
Ура 😏, мы одного уровня с Барсой
Лена Мисько
Составы на матч "Бавария" — "Динамо Киев"
Лена Мисько
Лена Мисько
Назначение Луческу в «Динамо» прошлым летом стало настоящей бомбой 🤯 Фанаты киевлян протестовали против румына, но Мирча поднял клуб на новый уровень 💫 В первом туре ЛЧ динамовцам немного не хватило, чтобы обыграть «Бенфику» – увы, только ничья 😔 А уже через 40 минут команда Луческу сыграет на выезде с «Баварией». Будет непросто, но мы верим в парней! 🇺🇦
Алевтина Трофимова
5-0 в Мюнхене И так просто
Лена Мисько
Что там интересного в Лиге чемпионов? Рассказываем, пока во всех матчах перерыв: 😳 «Барса» на выезде проигрывает «Бенфике» (0:1); 🔝 Левандовски сделал дубль в ворота киевского «Динамо»; ☹️ А во встречах «Юве» — «Челси», «МЮ» — «Вильярреал» и «Вольфсбург» — «Севилья» пока без голов.
Лена Мисько
Пц сегодня унылый день в ЛЧ Даже без сравнения со вчерашним
Лена Мисько
Юве счет открыл 46′ Кьеза
Лена Мисько
гол красивый Ювентус забивает секунд за 5? За 10? после розыгрыша с центра поля. Бернардески у штрафной, красивый пас вразрез Кьезе, которому нужно сделать очень много – ударить в касание, мимо Менди, попасть верхом – и он делает это. Ближняя девятка. 1:0.
Лена Мисько
Кьеза прям монстр Такой огненный пацан;)
Лена Мисько
В Турине просто жесточайший прессинг обе врубили стало повеселее)
Лена Мисько
Ой как сейчас не забил Юве...о_О
Лена Мисько
Левандвоски забивает во всех домашних матчах «Баварии» в 2021 году. ВО ВСЕХ!
Лена Мисько
Зальцбург бьёт второй пенальти в матче
Лена Мисько
когда в Севилье играли - 3 били?
Алевтина Трофимова
Ну мы и Севилью обыгрывали
Лена Мисько
МЮ продолжает падение
Лена Мисько
не... сравнял
Лена Мисько
Отскочил МЮ усилиями КриРо Вильярреал возил их весь матч, но, видимо, Эмери - это про другой турнир ;)
Лена Мисько
А Миранчук не выходит за Аталанту уже в трёх матчах подряд после провального тайма с Салернитаной. Видимо, Гасперини окончательно разочаровался в российском полузащитнике. Тем страннее выглядит вызов в сборную, в которой Алексей также играет крайне посредственно…

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