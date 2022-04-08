Народный календарь. Дневник погоды 8 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 8 АПРЕЛЯ ГАВРИИЛ БЛАГОВЕСТЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58171/ ПРИМЕТЫ НА 8 АПРЕЛЯ:- Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот- Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет- Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц- Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето - грибным и особенно удачным на грузди- В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер- Черемуха распустила цвет, значит, можно сажать ранний картофель- Верба зацвела – пришла пора доставать из омшаника ульи- Ecли нa Гaвриилa cвeтлый вocхoд coлнцa, тo пoрa убирaть вcю caнную cбрую.