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Тен Хаг о 3:3: «МЮ» сыграл очень хорошо. Должны были победить, учитывая явные моменты Мактоминея и Пельистри»

Тен Хаг о 3:3: «МЮ» сыграл очень хорошо. Должны были победить, учитывая явные моменты Мактоминея и Пельистри»

«Думаю, как команда мы очень хорошо сыграли. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Прогресс у этой команды виден.

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