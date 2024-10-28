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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции задержали иностранца, оборудовавшего на Сахалине 43 тайника с героином

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области, реализуя оперативную информацию, вышли на след и задержали 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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