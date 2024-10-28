Сотрудники полиции задержали иностранца, оборудовавшего на Сахалине 43 тайника с героином

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области, реализуя оперативную информацию, вышли на след и задержали 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.