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МОСИНФОРМ

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Более 250 навигационных элементов установили на Ленинградском вокзале

Более 250 навигационных элементов установили на Ленинградском вокзале

На Ленинградском вокзале установили более 220 цифровых указателей и элементов навигации. Новые информационные носители сопровождают пассажиров на всем пути — от привокзальной площади до платформ отправления поездов.

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