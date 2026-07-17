Более 250 навигационных элементов установили на Ленинградском вокзале

На Ленинградском вокзале установили более 220 цифровых указателей и элементов навигации. Новые информационные носители сопровождают пассажиров на всем пути — от привокзальной площади до платформ отправления поездов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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