Волкановски о бое с Махачевым: думал, мне суждено добиться успеха

Чемпион полулегкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), австралиец Александр Волкановски признался, что не жалеет о своем согласии на реванш с обладателем пояса промоушена в легком весе Исламом Махачевым, поскольку этот вызов стал для него выходом из зоны комфорта.