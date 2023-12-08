Волкановски о бое с Махачевым: думал, мне суждено добиться успеха

Чемпион полулегкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), австралиец Александр Волкановски признался, что не жалеет о своем согласии на реванш с обладателем пояса промоушена в легком весе Исламом Махачевым, поскольку этот вызов стал для него выходом из зоны комфорта.
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