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Россия наносит удар по «сердцу» ракетного производства: шокирующие кадры из Киева и Одессы

Россия наносит удар по «сердцу» ракетного производства: шокирующие кадры из Киева и Одессы

Россия наносит удар по «сердцу» ракетного производства: шокирующие кадры из Киева и Одессы Юлия ЧелкановаВ ночь на 18 июля российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам в Киеве и Одесской области.

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