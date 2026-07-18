Россия наносит удар по «сердцу» ракетного производства: шокирующие кадры из Киева и Одессы Юлия ЧелкановаВ ночь на 18 июля российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам в Киеве и Одесской области.
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