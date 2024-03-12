В Гвинее согласны провести товарищеский матч с Россией

В Гвинее допустили проведение товарищеского матча со сборной России в 2024 году. Пресс-секретарь Гвинейской федерации футбола Тану Диалло рассказал, что в организации допускают проведение товарищеского матча с национальной командой России уже в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии