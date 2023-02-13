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Олег спасибо 💐👏 Это всем нам в назидание, что надо хоть во что-то, но верить. Ведь нельзя жить без ВЕРЫ
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Елена Джурсинбаева (Надирбаева)
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Рендж Ровер
Виль Батршин
Точно. Ходил на гору. За горой ее нет. Рано еще. Башкиры говорят:-"Когда пройдет 40 Акман Тукманов тогда она и придёт!
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