Попытка захвата FlyDubai — вероятно, атака террориста-одиночки, сообщает CBS News

Попытка захвата самолета FlyDubai, вероятно, была атакой террориста-одиночки. К такому предварительному выводу пришло израильское расследование, сообщает CBS News.
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