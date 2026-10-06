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На трассе в Пинежском округе осталось отсыпать последний километр

На трассе в Пинежском округе осталось отсыпать последний километр

Ремонт дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Коми вышел на финишную прямую.На участке с 116-го по 127-й километр техническая готовность превышает 80%.

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