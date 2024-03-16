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Царьград

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Свердловчане решили заработать на бесплатных юбилейных медалях

Свердловчане решили заработать на бесплатных юбилейных медалях

Памятные знаки, которые выдают всем участникам викторины "Опорный край", выставляют на "Авито"Памятные медали в честь 90-летия Свердловской области, которые бесплатно выдают участникам викторины "Опорный край", предприимчивые свердловчане начали выставлять на "Авито".

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