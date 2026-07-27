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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян. Он игрок хорошего уровня и заменил Эдуарда по позиции». Гришин о «Краснодаре»

Александр Гришин считает, что полузащитник « Краснодара » Никита Кривцов стал заменой Эдуарду Сперцяну , ушедшему в «Аль-Ахли».

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