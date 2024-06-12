В Барнауле состоялся развод подразделений спасателей, заступающих на дежурство. Фото

Торжественное мероприятие приурочено к Дню России Развод пожарно-спасательных подразделений Барнаула на площади Свободы / Фото: сообщество во "ВКонтакте" "Про пожарных и спасателей" На площади Свободы в Барнауле состоялся развод пожарно-спасательных подразделений краевой столицы, заступающих на дежурство.
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