В Госдуме объяснили слова Трампа о роли России во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп — воспитанник Холодной войны, когда всем американцам говорили, что именно они победили во Второй мировой войне, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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