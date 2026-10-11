Эксперт назвал стоимость самого дешёвого тура в ОАЭ в октябре

Раскрыта цена бюджетного пакетного тура из Москвы в ОАЭ.Октябрь традиционно открывает высокий сезон на курортах Объединённых Арабских Эмиратов, когда погода становится не такой жаркой для пляжного отдыха и прогулок.
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