Кино: Увела жениха у Кабаевой, закрутила роман с Говорухиным и развелась с миллиардером: Куда пропала Анна Горшкова

Она появилась на экранах внезапно и сразу влюбила в себя миллионы зрителей. Исполнительница роли Полины в сериале «Бедная Настя» покоряла своей естественной красотой и обаянием, даже несмотря на то, что играла героиню не слишком положительную.
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