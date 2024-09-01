Им можно всё? Герои "голой вечеринки" снова угодили в скандал

"Звёздная эпидемия" Сочи-2024 - прямое следствие "голой вечеринки". Почему "звёзды" отечественного шоубиза так активно принялись хамить на "Новой волне"?Наблюдая за многочисленными скандалами на вокальном конкурсе "Новая волна", связанными с именами давнишних "звёзд" отечественного шоу-бизнеса, есть определённый соблазн списать всё на пресловутое "осеннее обострение".