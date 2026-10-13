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Кухня и дом

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Как выбрать линолеум для квартиры: полный разбор характеристик и типов покрытия

Как выбрать линолеум для квартиры: полный разбор характеристик и типов покрытия

Когда заходит речь о напольном покрытии, многие по привычке отмахиваются от линолеума как от чего-то устаревшего.

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