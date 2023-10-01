В сквере на улице Залесской в Симферополе уже год не работает верёвочный городок

В соцсетях жители Симферополя просят обратить внимание на состояние сквера в районе улицы Залесской. Как пишет один из местных жителей, верёвочный городок в сквере открыли относительно недавно, но он уже не работает.
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