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China Scoffs At Iran Arms Transfer Report, After Trump Pours Cold Water On Allegation

China Scoffs At Iran Arms Transfer Report, After Trump Pours Cold Water On Allegation

China Scoffs At Iran Arms Transfer Report, After Trump Pours Cold Water On Allegation China has given its response on Thursday to a prior Reuters investigation which strongly alleged that Beijing is preparing to transfer up to 400 Chinese-made shoulder-fired air-defense missile launchers MANPADS to Iran.

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