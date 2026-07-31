China Scoffs At Iran Arms Transfer Report, After Trump Pours Cold Water On Allegation China has given its response on Thursday to a prior Reuters investigation which strongly alleged that Beijing is preparing to transfer up to 400 Chinese-made shoulder-fired air-defense missile launchers MANPADS to Iran.
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