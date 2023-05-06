ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Владимир Соловьев
    НАТО-ГАДОВ НАДО УЖЕ МОЧИТЬ ВЕЗДЕ, ЧТО БЫ БЕЗ ПАМПЕРСОВ ДАЖЕ НА УЛИЦУ БОЯЛИСЬ ВЫХОДИТЬ. СТРАТЕГАМ НАХОДИТЬСЯ В СОСТОЯН...Российский истреб...
  • Надежда Никитина
    Извинился он, маленькая фашисткая гнида. Если не посадить будет делать что то и похуже. Закрыть и точка.Подросток из ЛНР ...
  • Иван Иванов
    извиняться должен лет пять на стройках за полярным кругом....Подросток из ЛНР ...

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