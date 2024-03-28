МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    а, чего только Трампа? пусть там всех подстрелят и Байдена в тч с сынком, впрочем последним и передоза достаточно)Покушение на Трам...
  • Олег Самойлов
    Ага!"Европа будет сби...
  • Георгий Михалев
    Да ладно нас грузить. Пердоган сам крышует все эти террористические лагеря. Боевики ИГИЛ из Сирии, в свое время, прох...После допроса ФСБ...

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 марта 2024 года: Кто даст Киеву больше всего денег, что во Франции ответили Макрону и как ВСУ убивает своих сограждан

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 марта 2024 года: Кто даст Киеву больше всего денег, что во Франции ответили Макрону и как ВСУ убивает своих сограждан

REUTERS Сегодня 14K прочитали На Донецком направлении ВСУ потеряли 220 бойцов за сутки Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, три автомобиля, две американские гаубицы М777 и М198, два орудия Д-20, САУ «Гиацинт-С», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции РЭБ «Анклав-Н».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх