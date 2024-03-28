Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 марта 2024 года: Кто даст Киеву больше всего денег, что во Франции ответили Макрону и как ВСУ убивает своих сограждан

REUTERS Сегодня 14K прочитали На Донецком направлении ВСУ потеряли 220 бойцов за сутки Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до взвода, три автомобиля, две американские гаубицы М777 и М198, два орудия Д-20, САУ «Гиацинт-С», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции РЭБ «Анклав-Н».
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