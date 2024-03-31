LiveWire S2 Del Mar 2024. Отзыв

Насколько крутым и при этом практичным должен быть электрический флэт-трекер, чтобы стоить 15500 долларов? Именно на этот вопрос пытается ответить LiveWire - дочерняя компания Harley Davidson, занимающаяся производством электроциклов.
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