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MotoTeamRussia

3 подписчика

LiveWire S2 Del Mar 2024. Отзыв

LiveWire S2 Del Mar 2024. Отзыв

Насколько крутым и при этом практичным должен быть электрический флэт-трекер, чтобы стоить 15500 долларов? Именно на этот вопрос пытается ответить LiveWire - дочерняя компания Harley Davidson, занимающаяся производством электроциклов.

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