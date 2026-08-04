Поют романсы: насколько ухудшилось финансовое положение алтайских компаний

Финансовое положение крупных и средних предприятий Алтайского края заметно ухудшилось. За первые 5 месяцев 2026 года их совокупный чистый доход (прибыль минус убытки) сократился на 13,4 млрд, или на 30,1%, по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорят данные Алтайкрайстата.