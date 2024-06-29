Сергей Кириенко: День молодежи – день патриотического воспитания

Во Владивостоке по телемосту состоялось закрытие Дня молодежи, а в Москве – его открытие. Также в Москве стартовал новый сезон конкурса на звание "Молодежной столицы России-2025", сообщает пресс-служба Росмолодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии