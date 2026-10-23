В субботу, 24 октября, фонтаны в Санкт-Петербурге официально завершат работу до весны 2027 года. Специалисты Водоканала проведут зимнюю консервацию, которая поможет сохранить долговечность сооружений.
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