Забившего мать ломом и гвоздодером сибиряка осудили на 10 лет

За жестокое убийство собственной матери сибиряка приговорили к 10,5 года лишения свободы. Такой приговор Евгению Владимирскому вынес Дзержинский районный суд Новосибирска, сообщили в пресс-службе региональных судов общей юрисдикции.
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