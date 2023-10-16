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«Ювентус» и Гатти продлят контракт до 2028 года

«Ювентус» и Гатти продлят контракт до 2028 года

Переговоры между сторонами идут быстро и выходят на завершающую стадию. Новое соглашение 25-летнего защитника с туринским клубом будет рассчитано до 2028 года, сообщает Фабрицио Романо.

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