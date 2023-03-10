«Каспий» примет «Тобол» в Алматы, «Кызылжар» сыграет с «Мактааралом» в Астане

10 марта тремя встречами завершится второй тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. Какие коэффициенты на эти матчи предлагает самый популярный букмекер страны? «Каспий» (Актау) – «Тобол» (Костанай).
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»
Свежие комментарии