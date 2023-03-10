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«Каспий» примет «Тобол» в Алматы, «Кызылжар» сыграет с «Мактааралом» в Астане

«Каспий» примет «Тобол» в Алматы, «Кызылжар» сыграет с «Мактааралом» в Астане

10 марта тремя встречами завершится второй тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. Какие коэффициенты на эти матчи предлагает самый популярный букмекер страны?     «Каспий» (Актау) – «Тобол» (Костанай).

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