Госдума приняла в первом чтении закон, разрешающий защищать РЭБ объекты топливно-энергетического комплекса

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который наделит службы безопасности компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) правом использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления атак БПЛА на нефтеперерабатывающую отрасль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии