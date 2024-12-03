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Петербургский дневник

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Тренер рассказал, почему стоит заниматься боксом в любом возрасте

Тренер рассказал, почему стоит заниматься боксом в любом возрасте

Это может стать способом борьбы с деменцией Профессиональный тренер, мастер спорта по боксу, призер и победитель российских и международных турниров Евгений Зубков рассказал «Вечерней Москве», почему полезно заниматься боксом в любом возрасте.

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