Тяготы домохозяйства. Часть 10

В полицейском участке была одна общая камера, набитая под завязку. Контингент в ней собрался как на выставке собак ― всех пород и талантов: пьяницы, нелегальные торговцы, воры, насильники и другие выдающиеся личности исключительно мужского пола.
В полицейском участке была одна общая камера, набитая под завязку. Контингент в ней собрался как на выставке собак ― всех пород и талантов: пьяницы, нелегальные торговцы, воры, насильники и другие выдающиеся личности исключительно мужского пола.
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