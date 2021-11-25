Смехотерапия

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Тяготы домохозяйства. Часть 10

Тяготы домохозяйства. Часть 10

В полицейском участке была одна общая камера, набитая под завязку. Контингент в ней собрался как на выставке собак ― всех пород и талантов: пьяницы, нелегальные торговцы, воры, насильники и другие выдающиеся личности исключительно мужского пола.

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